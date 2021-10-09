İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Nedeniyle Düzenlenen Programa Katıldı - Haberler
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İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası" Nedeniyle Düzenlenen Programa Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katıldı. Mahallelerde, köylerde ve görev yaptıkları bölgelerdeki camilerde din hizmetini yerine getiren hocaların, aynı zamanda toplumun sosyal sıkıntılarıyla, yörenin ihtiyaçlarıyla hemhal olduklarını belirten kaymakamımız diyanet mensubu tüm mesai arkadaşlarının bu özel günlerini tebrik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz '1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Nedeniyle Düzenlenen Programa Katıldı - Haberler
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