İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katıldı. Mahallelerde, köylerde ve görev yaptıkları bölgelerdeki camilerde din hizmetini yerine getiren hocaların, aynı zamanda toplumun sosyal sıkıntılarıyla, yörenin ihtiyaçlarıyla hemhal olduklarını belirten kaymakamımız diyanet mensubu tüm mesai arkadaşlarının bu özel günlerini tebrik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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