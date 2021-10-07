İLÇEMİZ KAYMAKAMI SAYIN BURAK BOZKURT GÜRSES DİYANET PERSONELİNİN "CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI" NI KUTLADI. Kaymakam GÜRSES Merkez Rabia Hatun Camisinde düzenlenen toplantıya katılarak tüm Diyanet personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Toplantıda Diyanet personelinin halkla iç içe olan, devlet vatandaş kaynaşmasını sağlayan, birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine katkı sağlayan kişiler olduğunu belirten Kaymakamımız GÜRSES; "Din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına ilçemizde fedakarca çalışan başta İlçe Müftümüz Hikmet BEKTAŞ olmak üzere tüm Diyanet personelimizin Camiler ve Din Görevlileri haftasını tebrik ediyorum" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri