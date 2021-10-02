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İlçelere yapılacak yatırımlar istişare edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlçelere yapılacak yatırımlar istişare edildi

Vali Ali Çelik ile İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal'ın katılımıyla Altıntaş, Aslanapa, Gediz ve Şaphane ilçelerine yapılması planlanan hükümet konaklarına ilişkin istişare toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çelik ile İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal'ın katılımıyla Altıntaş, Aslanapa, Gediz ve Şaphane ilçelerine yapılması planlanan hükümet konaklarına ilişkin istişare toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Kütahya'da olduğunu söyleyen İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, yapılması planlanan projelerin hayata geçirilmesi için Bakanlığın gereken desteği vereceğini söyledi.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve emeği geçenlere şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Erkal, ilçe kaymakamları ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak katıldı. - KÜTAHYA

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Haber: İlçelere yapılacak yatırımlar istişare edildi - Haberler
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