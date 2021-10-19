İlçe Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İlçe Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR Kurum Ziyaretleri Gerçekleştirdiİlçe Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR, üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma ihtiyaçlarını yerinde tespit ve inceleme için Kredi ve Yurtlar Kurumunu ziyaret etti. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Mustafa ÇEVİKBAŞ'tan kurum hakkında bilgi alarak yurtta kalan öğrencilerimiz ile sohbet etti.

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