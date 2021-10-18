İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'den Kamu Kurumlarına Ziyaret

İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel'den Kamu Kurumlarına Ziyaretİlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi, ve İlçe Ptt Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum müdürlerinden bilgi aldı. Viranşehir Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, Kurum Müdürü Zeki Kaya'dan açılan kurslar hakkında bilgi aldı. Devam eden kursları inceleyen Sayın Çengel, kursiyerlerle sohbet etti. Viranşehir Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, faaliyetler hakkında Merkez Müdürü Mehmet Daban'dan bilgi aldı. Hizmet binasını gezen Sayın Çengel gitar kursunu ziyaret ederek öğrencilere eşlik etti. İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YENİ KONSEPTViranşehir İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerde bulunan İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, yeni konsepti ile hizmet vermeye başlayan İlçe Nüfus Müdürlüğünde verilen hizmetlerle ilgili İlçe Nüfus Müdürlüğü Şefi Soner Gün'den bilgi aldı. Sayın Çengel, Viranşehir İlçe Nüfus Müdürlüğündeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerinde iş yükü artışı nedeniyle yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının yapılarak hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmasının amaçlandığını, bu çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" oluşturulduğu ifade etti. İlçe PTT Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştiren İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel, PTT İlçe Müdürü Abdulhamit Yenigün'den verilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel son olarak Viranşehir Gaziler Derneğini ziyaret etti. Viranşehirli gaziler ile bir araya gelen Sayın Çengel gaziler ile bir süre sohbet etti.

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