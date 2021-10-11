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İlber Ortaylı'dan Gaziantep yorumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İlber Ortaylı'dan Gaziantep yorumu

Ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Anadolu'da Bir Hafta" adlı köşe yazısında yürütülen çalışmalarla Gaziantep'in klasik şehir yapısını koruduğunu söyledi.

GAZİANTEP (İHA) - Ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Anadolu'da Bir Hafta" adlı köşe yazısında yürütülen çalışmalarla Gaziantep'in klasik şehir yapısını koruduğunu söyledi.

Gaziantep'te düzenlenen kitap fuarı için kente gelen ve hayranları ile buluşan Türk tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Anadolu'da Bir Hafta" adlı köşe yazısında şehirde yaptığı gezide elde ettiği izlenimlere değindi. Ortaylı, Gazi şehrin hayatında önemli bir yeri olduğunu aktardı, şehrin ticaretini, canlılığını vurgulayarak, 19'uncu asırdan itibaren sanayi ve diğer etmenlerle geliştiğini iletti. Ortaylı, yazısında yapılara değindi, yapılan restorasyon ve koruma çalışmalarına dikkat çekerek, "Gerek şehirde inşaat kalitesi gerekse ve asıl önemlisi klasik Antep'in yapısının oldukça iyi bir şekilde korunması göze çarpıyor. Yerel zanaatlar eski durumunu muhafaza edemese de tespitler yapılıyor, tedbirler alınıyor ve çöküntü önleniyor" dedi.

"Panoramanın modern tarihe geçiş için iyi uygulandığı bir yer"

Yazısının devamında 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ne yer veren Ortaylı, "Yukarı Mezopotamya bir kazı bölgesidir. Doğrusu bizim sadece Zeugma ile tanıdığımız Antep'in arkeolojik zenginlikleri bununla bitmiyor. Zeugma Müzesi yanında Gaziantep Arkeoloji Müzesi pedagojik bakımdan iyi düzenlenmiş öğretici bir müze. Panoramanın modern tarihe geçiş için iyi uygulandığı bir yer. Bazı eski semtler blok halinde başarılı restorasyondan geçiyor ve kullanıma açılıyor" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı yazısının devamında şehirde, merkez ilçelerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumu vurguladı, politika kişiliği bakımından örnek olarak niteledi.

Ortaylı'dan Fatma Şahin'e ziyaret

Kentte ki gezisi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihe verdiği kıymet, inceleme fırsatı bulduğu tarihi evlerin restorasyonu ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları, antik kentlere verilen önem, tarihi mekanların yenilenerek ziyarete açılması, başta 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi olmak üzere açılan müzeler için teşekkür etti.

Yürütülen yeni çalışmalar hakkında Başkan Fatma Şahin'den bilgi alan Ortaylı, Gazikültür tarafından çıkarılan kitapları inceledi, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

İlber Ortaylı'dan Gaziantep yorumu

İlber Ortaylı'dan Gaziantep yorumu

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