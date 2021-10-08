İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Genel Emir) - Haberler
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İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Genel Emir)

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İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Genel Emir)

Taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla düzenlenen, 2021/4 sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

Taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla düzenlenen, 2021/4 sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. PDF Dosyasını Görüntülemek İçin Tıklayınız

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