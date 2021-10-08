İl Yazı İşleri Müdürlüğü - 2021/4 No'lu Genelge (Genel Emir)
Taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla düzenlenen, 2021/4 sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
Taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla düzenlenen, 2021/4 sayılı Genelge aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.
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