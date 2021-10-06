İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI (2021/45)

KARAR TARİHİ : 06/10/2021

KARAR NO : 2021/45

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden, Vali Sayın Mustafa ÇİFTÇİ başkanlığında, 06. 10. 2021 tarihinde saat 15: 00'de Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konu görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bilindiği üzere; Çin'in Vuhan kentinde başlayan, tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çorum genelevinin 8, 11 ve 11/A ile 12 ve 12/A nolu evlerinin ruhsat sahiplerinin verdiği 20/09/2021 tarihli dilekçelerin değerlendirilmesi neticesinde;

MADDE 1- Coronavirüs salgını kapsamında içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle ilimizde vaka sayılarının halihazırda fazlaca artış göstermesi, pozitif vaka oranlarının yüksek seviyelerde olması ve toplum sağlığını tehdit etmesi gerekçeleriyle; 06/10/2021 tarihli Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun, Çorum genelevi sahiplerinin faaliyete başlama taleplerini uygun görmemesi de dikkate alınarak Çorum genelevinin açılmasına ve faaliyete geçmesine müsaade edilmemesine, çalışan genel kadınların ve patron vekillerinin izinli sayılmalarına devam edilmesine,

MADDE 2- İlimizdeki vaka oranlarının izlenmesine devam edilmesine, vaka oranlarının düşüşe geçmesi durumunda Çorum genelev sahiplerinin dilekçelerinin tekrar değerlendirmeye alınmasına,

MADDE 3- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 4- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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