İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 08/10/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı. - Haberler
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 08/10/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı.

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 08/10/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı.

Karar Tarihi: 08. 10. 2021Karar No: 125Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

BİTLİS (Habermetre) - Karar Tarihi: 08. 10. 2021

Karar No: 125

Konu: Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak önlemler.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 08. 10. 2021 tarihinde saat 15: 00'da Vali Osman HACIBEKTAŞOĞLU başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR;

1-İlimiz Merkez ve Merkez Köylerde, sınıf mevcudu kalabalık olan okulların giriş çıkışlarında öğrenci-veli yoğunluğunun azaltılması, ders ve dönem aralarında temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, daha önceden belirlenen okullara ek olarak,

Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu,

-Halide Kutlualp Ortaokulu

-75. Yıl, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknil Anadolu Lisesi

-Zeynep Hatun Meskeki ve Teknik Anadolu lisesi

-Zübeyde Hanım ve Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin, ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesine,

Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 08/10/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı. - Haberler
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