İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/69 - Haberler
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/69

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/69

T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Karar No : 2021/69Karar Tarihi : 28. 10. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları.

T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Karar No : 2021/69

Karar Tarihi : 28. 10. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları

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