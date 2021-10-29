İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Karar No: 2021/69
T. C.KIRKLARELİ VALİLİĞİİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Karar No : 2021/69Karar Tarihi : 28. 10. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları.
T. C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi Karar No : 2021/69
Karar Tarihi : 28. 10. 2021 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları
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