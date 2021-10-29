Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2021-45

Karar No: 2021/ 45

Karar Tarihi: 28. 10. 2021

Konu: Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi

GÜNDEM:

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesi gereği aldığımız 2021/41 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında; 28. 10. 2021 tarih ve 17428 sayı ile yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi" konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi uyarınca 28. 10. 2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/45 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

KARARLAR:

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

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