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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

T. CÇANAKKALE VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ: 12/10/2021KARAR NO : 10GÜNDEM : Otobüs Firmalarının Şehir içi Servis HizmetleriKARAR: 28. 03.

T. C

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ: 12/10/2021

KARAR NO : 10

GÜNDEM : Otobüs Firmalarının Şehir içi Servis Hizmetleri

KARAR: 28. 03. 2020 tarih ve 3N sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile alınan "Otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması" kararının iptal edilmesine.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

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