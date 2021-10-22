İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
T. CÇANAKKALE VALİLİĞİİL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ: 12/10/2021KARAR NO : 10GÜNDEM : Otobüs Firmalarının Şehir içi Servis HizmetleriKARAR: 28. 03.
T. C
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ: 12/10/2021
KARAR NO : 10
GÜNDEM : Otobüs Firmalarının Şehir içi Servis Hizmetleri
KARAR: 28. 03. 2020 tarih ve 3N sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile alınan "Otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması" kararının iptal edilmesine.
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
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