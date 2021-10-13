İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararı Karar No: 192 Karar Tarihi: 13.10.2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 13. 10. 2021 günü saat: 10. 00'da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz YILDIRIM başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 16. 09. 2021 tarih ve E-33479865-304. 99-1139868 sayılı yazı ekinde alınan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Kuruluşlarımızda Aşı Uygulama Süreci ve Sonrasına İlişkin Koronavirüs Rehberi"nde yer alan genel düzenlemelerde;

Kuruluşta COVID-19 pozitif kişi sayısı (engelli, yaşlı sakinler ve personel dahil olmak üzere) kuruluş mevcudunun yüzde 20'sinin üzerine çıkması durumunda 10'ar günlük vardiya düzenine geçilmelidir. Vardiya düzeni 10+10 toplamda 20 günü aşmayacak şekilde planlanmalıdır. 20 günlük süre sonunda tüm kuruluşta PCR testi uygulanmasının ardından normal vardiya düzenine geri dönülür.

Resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan tüm personelin, imkanlar dahilinde, çalıştıkları katta ve görevde sabitlenmesi ve katlar arası olası bulaşa karşı önlem alınması gerekmektedir.

Kuruluşa yapılan tüm girişlerde HES kodu alma ve beyan etme zorunluluğu devam edecektir.

şeklinde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda yeni koronavirüse (COVID-19) karşı alınan idari tedbirler kapsamında resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sabit vardiya çalışma sisteminde kuruluş müdürü, kuruluş müdür yardımcısı, sağlık, bakım ve temizlik personelleri görev yapacaktır.

Resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde COVID-19 pozitif kişi sayısı (engelli, yaşlı sakinler ve personel dahil olmak üzere) kuruluş mevcudunun yüzde 20'sinin üzerine çıkması durumunda 10+10 olmak üzere toplamda 20 günlük sabit vardiya çalışma sisteminde çalışması kararlaştırılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 02. 09. 2021 tarih ve 99 sayılı yazısı kapsamında;

COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçiler, iş yerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.

Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olan sonuçları da ayrıca bildirilecektir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması;

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

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