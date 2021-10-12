İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret - Haberler
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İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'u makamında ağırladı.

MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'u konuk etti.

Manisa'ya yapılacak olan hizmetler için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Genel Müdür Aslay, kurumlar arası işbirliği ile hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı bir hale geleceğine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde il genelinde sürdürülen çalışmalarda iş güvenliği ve sağlık konularına önem verdiklerini belirten Genel Müdür Aslay, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkuş'a teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkuş da Manisa'ya yapılacak olan hizmetlerde ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirterek Genel Müdür Aslay'a çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber: İl Sağlık Müdürü Erkuş'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret - Haberler
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