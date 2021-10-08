İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Kurnaz'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi

KIRIKKALE (Habermetre) - İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Kurnaz'ın Başkanlığında GerçekleştirildiKIRIKKALE-(08. 10. 2021) Kırıkkale'de yürütülmekte olan kamu yatırım çalışmalarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve devam eden projelerin son durumlarının görüşüldüğü 2021 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz başkanlığında yapıldı. Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda koordinasyon kurulu üyeleri ile değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Kurnaz şunları söyledi. " Kamu Yatırımcı Bölge ve İl Kuruluşlarınca; İlimiz genelinde yürütülen toplam proje sayısı 241 adettir. Bu projelerin proje bedelleri toplamı 3 milyar 415 milyon 830 bin 291? olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarı 1 milyar 329 milyon 593 bin 568 ?'dir. Projelerin 2021 program yılı gelen ödeneklerin toplamı 723 milyon 831 bin 682 ?'dir. 3. dönem sonu harcama tutarı ise 378 milyon 822 bin 900 ?'dir. 2021 yılı gelen ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı % 52, 34, yapılan harcamaya göre nakdi gerçekleşme oranı ise %50, 01 seviyesindedir. İlimizde yürütülen 241 projeden; devam etmekte olan 141 adet, ihale aşamasında 23 adet, projeye başlanmayan ise 33 adet, tasfiye edilen 1 adet ve biten proje sayısı ise 43 adettir. Yatırım Programında projeleri yer alan kamu yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının, belirlemiş oldukları hedeflere yerinde ve zamanında ulaşabilmeleri için hizmetin kalitesinden fedakarlık yapmaksızın, kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanarak maliyetleri azaltıcı yönde çalışmalarda gerekli hassasiyet gösterileceği ve gereğinin yapılacağına inanıyor, başarılar diliyorum. "Projeli işler hakkında da bilgi veren Vali Yardımcısı Kurnaz, daha fazla işbirliği ve koordinasyonla bu çalışmaları hep beraber yürütmeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

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