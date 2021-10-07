İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (Habermetre) - İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 Yılı III. Dönem Değerlendirme Toplantısı, Vali İlhami AKTAŞ başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Kaymakamlar, belediye başkanları, Bölge Müdürleri, İl Müdürleri ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vali İlhami AKTAŞ tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.

Toplantıda, bölge ve Çanakkale ilinin yatırımcı kurum ve kuruluşları, yaptıkları yatırımlarla ilgili sunum yaptılar.

Ayrıca toplantıda; 1915 Çanakkale Köprüsünün yapım aşamalarını anlatan video izlendi ve Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdür Yardımcısı Erdoğan Dedeoğlu, Malkara - Çanakkale otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli Uzman Burak Dağlı tarafından da kamu kurumlarında iş sağlığı güvenliği hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Yapılan sunumların ardından İl Koordinasyon Kurulunun 2021 Yılı III. Dönem Değerlendirme Toplantısında dönemin değerlendirilmesi, araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi ile izleme ve koordinasyon çalışmaları görüşüldü.

Yatırım programındaki projelerin öngörülen plana göre tamamlanması için ilgili kurum ve kuruluşların gerekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışması gerektirdiğini belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Yatırımların gerçekleştirilmesinde bütün ilgili kurumlarımızla çaba göstererek projelerin üst seviyede gerçekleştirileceğini temenni ediyorum" diye konuştu.

İlimiz açısından önemli yatırımların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, istihdamın ve kalkınmanın merkezi olan Çanakkale'mizin daha da kalkınması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız diyerek, yapılan çalışmalardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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