İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

ARTVİN (Habermetre) - İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. dönem toplantısı, Valimiz Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı. Gençlik Merkezi'ndeki toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Valimiz Doruk, Artvin'de şuan itibariyle toplamda 306 projenin uygulandığını söyledi. Bu projelerden 205'inin bölge ve il müdürlüklerince, 18'in belediyeler, 83'ününde Köylere Hizmet Götürme Birliklerince uygulandığını belirten Valimiz Doruk, yıllara sari toplam proje tutarının ise 24 Milyar 807 milyon lira olduğunu kaydetti. Kentte devam eden projeler için 2021 yılında 4 milyar 592 milyon lira ödenek ayrıldığını belirten Valimiz Doruk, dönem itibarıyla yıl içinde 3 milyar 197 milyon lira harcama yapıldığını dile getirdi. Valimiz Doruk, 2021 yılı için tahsis edilen 4 milyar 592 milyon lira ödeneğin yüzde 44'ünün enerji sektörü, yüzde 17'sinin ulaştırma- haber leşme, yüzde 27'sinin iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 3'ünün eğitim, yüzde 1'inin tarım, yüzde 2'sinin sosyal nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 0, 62sının sağlık ve yüzde 5, 4 ünün de geri kalan diğer alanlardaki projeler için tahsis edildiğini söyledi. Söz konusu projeler için bugüne kadar proje bedelinin yüzde 57'sine tekamül eden 14 milyar 347 milyon lira harcandığını belirten Doruk, "Bu harcamaların yüzde 50'sininin ulaştırma ve haber leşme, yüzde 34'ünün enerji, yüzde 12'sinin iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, yüzde 4'ünün de geri kalan diğer alanlarda olduğu görülmektedir. Uygulanan 306 projenin dönem sonu itibariyle durumuna baktığımızda, 55'inin tamamlandığı, 195'inin çalışmalarına devam edildiği, 26 projenin ihale aşamasında olduğu, 30 projeye de başlanmadığı, görülmektedir" diye konuştu. Toplantı, ilimizde yapılan yatırımların değerlendirilmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulmasıyla sona erdi. Toplantıya Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.

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