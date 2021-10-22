İl Jandarma Komutanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
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İl Jandarma Komutanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

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İl Jandarma Komutanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

İl Jandarma Komutanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyaretiİl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyaretiİl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi. Mesleki ve güncel konuların değerlendirildiği ziyaret, Kaymakam Demir'in Jandarma Komutanı'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etmesiyle son buldu.

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