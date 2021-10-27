KIRKLARELİ (Habermetre) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali BİLGİN başkanlığında toplandı…

Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4 üncü Olağan Toplantısı; 26 Ekim 2021 Salı günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında Kurul üyelerinin katılımıyla Kırklareli Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Valimiz Sayın Osman BİLGİN' in başkanlığında gerçekleşen toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç BABALIOĞULLU, ilin işgücü piyasasına ait veriler ile Kurumlarınca 2021 yılının ilk dokuz ayı içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Babaeski, Pınarhisar ve Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılması planlanan alanlar ile il genelinde açılması planlanan mesleki eğitim kurslarının değerlendirilerek karara bağlandığı toplantı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

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