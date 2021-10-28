İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Özkan Başkanlığında Yapıldı

KONYA (Habermetre) - Konya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı dördüncü toplantısı video konferans yöntemi ile Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Vali Özkan yaptığı açılış konuşmasında; işsizlikle mücadelede kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının iş birliğinin önemine değindi. Vali Vahdettin Özkan: "Özellikle sektörel ihtiyaçların yerinde tespit edilerek en uygun şekilde karşılanması için piyasaya duyarlı mesleki eğitim son derece önemlidir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu bu açıdan çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Kurul; İlimizin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmektedir. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla öneriler oluşturmakta, eğitim planları yaparak kararlar almakta ve ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmaktadır. " dedi.

Toplantı, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş ve Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından kurul üyelerine yaptıkları istihdam ve mesleki eğitim faaliyetleri konulu sunumları ile sona erdi.

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