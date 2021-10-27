İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2021 yılı ikinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Baruş 'un yanı sıra, kamu kurum yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen maddelerin değerlendirildiği toplantıda Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen gündem maddeleri görüşülerek öneriler alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman tarafından yapılan sunumda;

Kayıtlı İşarayanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2021 yılı Eylül ayı itibarı ile 34. 074 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya'nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2020 yılı için 65. 000'dir. İşsizlik oranı ise %10, 6' dır. Kurum veri tabanında kayıtlı olan iş arayanların öğrenim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %36, 4 i Ortaöğretim(Lise ve Dengi) mezunu olduğu görülecektir. Ortaöğretim(Lise ve Dengi) mezunlarını sırasıyla %31, 7 ile ilköğretim, %16, 2 ile lisans ve %0, 6 ile yüksek lisans mezunları takip etmektedir.

Sosyal Durumlarına Göre İş Arayan Sayıları

Kurumumuza kayıtlı 34. 074 iş arayanların %97, 5' i normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2, 1 iken, eski hükümlülerin oranı %0, 4 olarak istatistiklere yansımaktadır.

Yaş Gruplarına Göre İş Arayanlar

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 13. 073 kişi toplam işsizler içindeki oranı %38, 4' dür. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %17, 1 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %10, 5 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %13, 0 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %9, 0 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İşe Yerleştirme İstatistikleri

2021 yılı Eylül ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 10595 kişi, kamu sektöründe 345 kişi olmak üzere toplam 10940 kişi işe yerleştirilmiştir.

Engelli ve Eski Hükümlü İstatistikleri

2021 yılı 3. Çeyreğinde (Temmuz-Ağusto-Eylül) İl Müdürlüğümüze toplam 719 engelli, 136 eski hükümlü iş arayan başvurmuştur. Engellilerde başvuranların %72, 60' si erkek ve %27, 40 ' i kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan %0, 77' si kadın %98, 53'ü erkektir.

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalıştırması gereken engelli sayısı 1137 iken, hali hazırda söz konusu işyerlerinde çalışan engelli sayısı 1178' dir.

Aktif İşgücü Hizmetleri

İl Müdürlüğümüzce 2021 yılı Eylül ayında 821 İşbaşı Eğitim programı, 71 MEK/İstihdam Garantili, 34 MEK/İstihdam Garantisiz, 41 MEK/Özel Politika olmak, 1 Engelli Kursu/Kurum Kaynaklı toplamda 968 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 8464 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir.

İşsizlik Sigortası

2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 5. 427 kişi İşsizlik Ödeneği başvurusu yapmış olup, 1. 351 kişi İşsizlik Ödeneği almaya hak kazanmıştır.

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri

2021 yılı Eylül ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 35. 289 kişidir. 124 sınıf/ grup görüşmesi yapılmış olup bu kapsamda 1. 485 kişiye eğitim verilmiştir. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında 6. 913 işyeri ziyareti ve 132 eğitim öğretim kurumu ziyareti yapıldığı bilgisinin paylaşılmasının ardından kurul üyelerinin görüş ve önerileri dinlenildi.

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