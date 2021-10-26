İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı GerçekleştirildiMardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı 4. toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı. Valilik Dara toplantı salonunda istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya; Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşması yapan Vali Mahmut Demirtaş; "İlimizde istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle Organize Sanayi bölgelerimizin sayısının artması ve bu alanlarda açılan fabrikalarda istihdam edilen vatandaşlarımızın sayısının fazla olması bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Vatandaşlarımızın kendi alanlarında iş bulabilmeleri, evlerine ekmek götürebilmeleri bizim birinci önceliğimizdir. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. Toplantıda bir sunum yapan İŞKUR yetkilileri; "Mardin'de faaliyet gösteren özellikle özel sektör işletmelerin işbirliğinde yürütülen Meslek Edindirme Kurslarına, 2021 yılı içinde 6. 603 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslarımızdan yararlandığı ve mesleki eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini, Mardin Çalışma ve İş Kurumu ile Kamu kurumlarının işbirliğinde 451 vatandaşın Toplum Yararına işlerde çalışmaya başladığını ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu ile Mardin Artuklu Üniversitesinin imzaladığı protokolle Kampüste açılan İŞKUR Kampüs merkezinde üniversite öğrencilerine yönelik iş hayatıyla ilgili danışmanlık hizmetlerinin artarak devam edeceğini" belirtti. Toplantının son aşamasında Kurul üyeleri fikir alışverişinde bulunuldu.

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