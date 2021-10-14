İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

DİYARBAKIR (Habermetre) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ToplandıVali Vekili Ömer Coşkun başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun dördüncü olağan toplantısı gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın istihdam ve mesleki eğitim kurullarının oluşumu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Valilik bünyesinde ilgili kamu kurum temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odaları, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Vekili Ömer Coşkun başkanlığında toplandı. Valilik Hevsel Salonunda gerçekleştirilen toplantıda il genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetler ile 2021'in ilk 9 ayında istihdama dönük yapılan çalışmalar ve hedeflerin sonuçları masaya yatırıldı. Toplantıya İşkur İl Müdürü İsmail Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Ticaret Müdürü Zafer Atik, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, DESOB Başkan Vekili Abdullatif Aykul ve ilgililer katıldı. Vali Vekili Coşkun, İŞKUR'un kendi bünyesinde olan işsizleri, işgücü uyum programlarına tabi tutarak hem işverenin nitelikli işgücü talebini karşılamakta hem de işsizlere meslek kazandırarak yeni iş kapıları açmakta olduğunu söyledi. 2021'de tevdi edilen 14 hedeften 12'sinde ideal oranı geçtiklerinin altını çizen Coşkun, hedeflerinde ideal oranı en fazla geçen iller sıralamasında 2'inci, büyükşehirler arasındaki sıralamada ise lider durumda olduklarını belirtti. Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, Diyarbakır İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Cihat Temel'in İŞKUR tarafından yürütülen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vermesiyle devam etti. Temel, yaptığı sunumda 2021'in ilk 9 ayında İŞKUR'a 182 bin 736 başvuru yapıldığını, 50 bin 63 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini, 389'ü engelli olmak üzere toplamda 13 bin 200 kişinin işe yerleştirilmesinde aracılık edildiğini, 8 bin 310 kişinin aktif işgücü programlarından yararlandırıldığını aktardı. Toplantıda ilde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirlerle uygulanacak aktif iş gücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının değerlendirmesine yönelik istişareler yapıldı. Toplantı, kentteki istihdam ve mesleki eğitim çalışmaları konusunda sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar'ın "Kadın İstihdamı" konusundaki sunumuyla sona erdi.

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