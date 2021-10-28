İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU EKİM-2021 OLAĞAN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Ekim-2021 olağan toplantısı İlimiz Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ başkanlığında, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Müdürü Vekili Hakkı ALKAN tarafından İŞKUR İl Müdürlüğünün 2021 Yılı ilk dokuz aylık faaliyetlerini içeren sunum yapıldı. Kurulda, Denetim Kurullarının üç aylık faaliyet raporu, yıllık mesleki eğitim planının güncellenmesi, Çaycuma İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde terzilik dalı alanı açılması ve Yürütme Kurulu üye değişikliği karara bağlandı. Ayrıca toplantıda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Genç İstihdamı, Çocuk İşçiliği ile Mücadele, Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam Olanakları konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

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