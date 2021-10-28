İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 28 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 28 Ekim 2121 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUZEY BÖLGELERİN İÇ KESİMLERİNDE ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT!: Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve İstanbul'un kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
KARS °C, 11°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı öğleden sonra sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz'de 2,0m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Öğle saatlerinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.