İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 20 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 2,0 m; Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.