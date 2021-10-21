İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 20 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 20°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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