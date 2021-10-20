İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 20 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 19°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

20 EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İSTANBUL °C, 18°C : Parçalı bulutlu

20 EKİM ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

ANKARA °C, 18°C : Parçalı ve az bulutlu

20 EKİM İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İZMİR °C, 24°C : Az bulutlu

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölgenin kuzeyi parçalı bulutlu diğer yerler az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yerel olarak pus olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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