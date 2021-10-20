İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 20 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 20 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 19°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 14°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C : Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 18°C : Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C : Az bulutlu
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgenin kuzeyi parçalı bulutlu diğer yerler az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde yerel olarak pus olayı görülecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.