İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 19 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 19 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 19 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 19 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AĞRI °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C : Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C : Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C : Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca İlçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı illeri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölgenin kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olarak aralıklı ve hafif sağanak yağmurlu, güney kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor.