İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 19 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 19 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 19 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 14°C

Çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

19 EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İSTANBUL °C, 17°C : Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

19 EKİM ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

ANKARA °C, 17°C : Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

19 EKİM İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İZMİR °C, 25°C : Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un Arnavutköy ve Çatalca İlçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı illeri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölgenin kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olarak aralıklı ve hafif sağanak yağmurlu, güney kesimleri parçalı ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor.

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