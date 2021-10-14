İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı? - Haberler
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İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

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İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 14 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 24°C Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İl İl Hava Drumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

İSTANBUL °C, 21°C : Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 25°C : Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C : Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine doğru Çanakkale'nin batısı ile gece Kıyı Ege kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Doğu ve güneydoğudan hafif, öğle saatleri ve sonrasında güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Haber: İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 14 Ekim Perşembe İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı? - Haberler
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