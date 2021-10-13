İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 13 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 13Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 13 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu

13 EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İSTANBUL °C, 17°C : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

13 EKİM ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

ANKARA °C, 21°C : Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 EKİM İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İZMİR °C, 23°C : Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin ilk saatlerde kuzeyi ve akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinden sonra Doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu; Bolu,Düzce,Karabük,Zonguldak ve Bartın akşam saatlerine kadar; Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırıkkale ve Çankırı öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 5 ile 8 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden orta kuvvette yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Manisa il geneli, Çanakkale'nin doğusu ile İzmir'in iç ve kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.

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