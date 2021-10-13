İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 13 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 13Ekim Çarşamba İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 13 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C : Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
ANKARA °C, 21°C : Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C : Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin ilk saatlerde kuzeyi ve akşam saatlerine kadar doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinden sonra Doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve çok bulutlu; Bolu,Düzce,Karabük,Zonguldak ve Bartın akşam saatlerine kadar; Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kırıkkale ve Çankırı öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 5 ile 8 derece azalması bekleniyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden orta kuvvette yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Manisa il geneli, Çanakkale'nin doğusu ile İzmir'in iç ve kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güney ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.