İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 12 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel sis ve puslu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

12EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İSTANBUL °C, 23°C : Parçalı ve çok bulutlu

12 EKİM ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

ANKARA °C, 28°C : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

12 EKİM İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İZMİR °C, 22°C : Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batısında 2 ila 4 derece azalacağı, bölge genelinde mevsim normalleri ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Bölge genelinde Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da Batı ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge genelinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölümü, Akşam saatlerinden itibaren tüm bölgenin Gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette yağış anında zaman zaman kuvvetli seseceği tahmin ediliyor.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışlar İzmir ve Aydın geneli ile Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'nın batısında kuvvetli (30-60 kg/m2) olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacak.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.

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