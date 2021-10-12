İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 12 Ekim Salı İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 12 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AYDIN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel sis ve puslu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Az bulutlu
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 23°C : Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 28°C : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C : Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerden başlamak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batısında 2 ila 4 derece azalacağı, bölge genelinde mevsim normalleri ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Bölge genelinde Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden sonra Trakya'da Batı ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz bölümü, Akşam saatlerinden itibaren tüm bölgenin Gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette yağış anında zaman zaman kuvvetli seseceği tahmin ediliyor.
Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışlar İzmir ve Aydın geneli ile Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'nın batısında kuvvetli (30-60 kg/m2) olacak.
HAVA SICAKLIĞI: 4 ila 6 derece azalacak.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.