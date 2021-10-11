İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?
Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yağmur geliyor mu?
Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 11 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 22°C : Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 27°C : Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C : Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge geneli parçalı bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.