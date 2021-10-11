İl İl Hava Durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı?

Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 11 Ekim Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir ve Ankara'ya yağış var mı, kar gelecek mi? Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? 11 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU VE DERECELERİ!

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 27°C

Az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

11 EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İSTANBUL °C, 22°C : Parçalı ve çok bulutlu

11 EKİM ANKARA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

ANKARA °C, 27°C : Parçalı ve az bulutlu

11 EKİM İZMİR'DE BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

İZMİR °C, 29°C : Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU!

Bölge geneli parçalı bulutlu, kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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