İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı Sinema ve Tiyatro Salonları Hakkında

Karar No: 298 Tarih: 29. 10. 2021 Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29. 10. 2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ başkanlığında toplanarak gündemdeki konuyu görüşüp aşağıdaki kararı almıştır. KARAR Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ilgi 28. 06. 2021 tarih ve 292 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

23. 08. 2021 tarih ve 293 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ise aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince Bakanlığımıza iletilen bilgilere göre sinema salonları ile ilgili bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı illerimizde bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Sinema salonları ve tiyatrolar için 23. 08. 2021 tarih ve 293 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında?

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesi,

2. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesi kararına varılmıştır. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır.

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