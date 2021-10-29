İl Hıfzısıhha Kurulunun 2021/37 Sayılı Kararı

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, İçişleri Bakanlığının 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesinde kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesinde ise aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince İçişleri Bakanlığına iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı İller için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve İller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgesi ile getirilen hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde uygulanmak üzere alınan 2021/37 sayılı karar aşağıdaki linkte verilmiştir. İl Hıfzıssıha Kurul Kararını Görmek İçin Tıklayınız.

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