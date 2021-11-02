İL HIFZISIHHA KURUL KARARLARI (28.10.2021/42)

GÜNDEM; Koronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Tiyatro ve Sinema Salonlarına Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sayın Valimiz İsmail USTAOĞLU Başkanlığında 28. 10. 2021 Perşembe günü yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığının 27. 06. 2021 tarih ve 10530 sayılı Genelgesi ile 28. 06. 2021 tarih ve 2021/36 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile kademeli normalleşmenin son etabında uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiş olup buna göre sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren faaliyet gösterebilecekleri belirtilmiştir.

20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 20. 08. 2021 tarih ve 2021/38 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile aralarında tiyatro ve sinema salonlarının da olduğu bazı yerlere girişlerde aşılı ya da geçirilmiş hastalık konumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmayan kişiler için 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve bu durumun işletmeciler tarafından tiyatro ve sinema salonlarına girişte HES kodu üzerinden kontrol edilerek hastalığı geçirmemiş, aşılı olmayan veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlenmiştir.

Öte yandan gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse doğrudan sektör temsilcilerince İçişleri Bakanlığına iletilen bilgilere göre sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı illerimiz için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Sinema salonları ve tiyatrolar için 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 20. 08. 2021 tarih ve 2021/38 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile hastalığı geçirmemiş, aşılı olmayan veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında?

İçişleri Bakanlığının 28. 10. 2021 tarihli E8978086515317428 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince;

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik İlimizde daha önce alınmış olan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızın kaldırılmasına,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesi uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca yukarıda alınan kararlara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet