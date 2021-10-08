İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları sona erdi. Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında yapılan toplantıların ilk oturumunda; divan katipleri tarafından Eylül ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetleri okundu.

Meclis Başkanı Akkaş, toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Sivas için hayırlı olması temennisinde bulundu.

5 gün süren toplantılarda İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı başta olmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Maden ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler görüşülerek karara bağlandı. Diğer yandan toplantılara İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Cem Salihoğlu, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan katılarak, kurumların yapılan ve planlanmakta olan çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis Başkanı Akkaş, Sivas'a yapılan hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak kentte kazandırılacak her projeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

İl Genel Meclisi'nin bir sonraki toplantısı Kasım ayında başlayacak. 20 gün sürecek toplantılarda Sivas İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı bütçesi ile diğer gündem maddeleri görüşülecek. - SİVAS

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Stefan Kuntz
Magazin Amelia Hamlin Seda Sayan
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Kim Min-jae
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Fatma Şahin Emmanuel Macron Tahir Büyükakın Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:05:06. #1.11#