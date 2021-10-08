İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları tamamlandı

SİVAS (İHA) - Sivas İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları sona erdi. Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında yapılan toplantıların ilk oturumunda; divan katipleri tarafından Eylül ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetleri okundu.

Meclis Başkanı Akkaş, toplantıya katılan meclis üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Sivas için hayırlı olması temennisinde bulundu.

5 gün süren toplantılarda İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı başta olmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Maden ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler görüşülerek karara bağlandı. Diğer yandan toplantılara İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Cem Salihoğlu, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan katılarak, kurumların yapılan ve planlanmakta olan çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Meclis Başkanı Akkaş, Sivas'a yapılan hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak kentte kazandırılacak her projeye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

İl Genel Meclisi'nin bir sonraki toplantısı Kasım ayında başlayacak. 20 gün sürecek toplantılarda Sivas İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı bütçesi ile diğer gündem maddeleri görüşülecek. - SİVAS