İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADI

KASTAMONU (Habermetre) - İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADIİl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında başladı. Toplantı öncesi meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ; "Geçtiğimiz aylarda Kastamonu ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti ekiplerimiz felaket bölgelerinde görev almışlardı ekiplerimizin tamamı dönüş yaptılar. SEL FELAKETİ SONRASI YAŞANAN İŞ KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZDaha önce planladığımız gibi ilimizden makinesi ve ekipmanı alınan yerlere takviye yaptık. Tabi bölgesel olarak iş kaybımız oldu ama şunu belirtmek isterim öncelikle planladığımız yerleri gecikmede olsa, bu yıl içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Eğer programda sarkma olursa çalışmalarımızı önümüzdeki yıl öncelikle gecikme olan yerlerden başlayacağız. Burada biraz işgücümüz düştü ama felaket bölgesinde ekiplerimizin gayretli çalışmasını hem oraya giden arkadaşlarımızdan hem de ulusal basından gördük. Buradan tekrar bölge insanımıza ve Ülkemize geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. " dedi. Konuşmanın ardından İl Genel Meclisi, Ekim ayı ilk toplantısı gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi.

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