İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADI

İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADIİl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında başladı.

KASTAMONU (Habermetre) - İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADIİl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları bugün İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz Başkanlığında başladı. Toplantı öncesi meclis üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ ; "Geçtiğimiz aylarda Kastamonu ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti ekiplerimiz felaket bölgelerinde görev almışlardı ekiplerimizin tamamı dönüş yaptılar. SEL FELAKETİ SONRASI YAŞANAN İŞ KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZDaha önce planladığımız gibi ilimizden makinesi ve ekipmanı alınan yerlere takviye yaptık. Tabi bölgesel olarak iş kaybımız oldu ama şunu belirtmek isterim öncelikle planladığımız yerleri gecikmede olsa, bu yıl içerisinde tamamlamaya çalışacağız. Eğer programda sarkma olursa çalışmalarımızı önümüzdeki yıl öncelikle gecikme olan yerlerden başlayacağız. Burada biraz işgücümüz düştü ama felaket bölgesinde ekiplerimizin gayretli çalışmasını hem oraya giden arkadaşlarımızdan hem de ulusal basından gördük. Buradan tekrar bölge insanımıza ve Ülkemize geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz. " dedi. Konuşmanın ardından İl Genel Meclisi, Ekim ayı ilk toplantısı gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şafak Sezer
Spor Muslera Marcao Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İL GENEL MECLİSİ EKİM AYI TOLANTILARI BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:09:31. #1.11#