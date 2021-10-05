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İl Başkanı Yıldırım bölge istişare toplantısı katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İl Başkanı Yıldırım bölge istişare toplantısı katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bölge toplantısı için Balıkesir'e gitti.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bölge toplantısı için Balıkesir'e gitti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 3 gün sürecek olan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlediği Marmara Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantının 3 gün süreceği anlatan Başkan Yıldırım, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca düzenlenen Marmara Bölge İstişare ve değerlendirme kampı için Balıkesir'deyiz. Üç gün sürecek toplantılarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada Marmara bölgemizde bulunan illerimizin il başkanları ile yapacağımız çalışmaları istişare ederek, daha iyi hizmet verme konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım bölge istişare toplantısı katıldı

İl Başkanı Yıldırım bölge istişare toplantısı katıldı

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Haber: İl Başkanı Yıldırım bölge istişare toplantısı katıldı - Haberler
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