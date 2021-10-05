Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi. Açıklamada 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısının 160'a yükseldiği aktarıldı.
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