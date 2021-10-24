İKLİM KAHRAMANLARI UMURÇA PARKI'NDA BULUŞTU

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Belediyesi destekleri ve HelpZone Gönüllüleriyle ortaklaşa düzenlenen "HelpZone Gönüllüleri, İklim Kahramanları ile bir araya geliyor" konulu iklim değişikliği farkındalık etkinliği Umurça Parkı'nda gerçekleşti. Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile İlknur Ülküm Seferoğlu, HelpZone Gönüllüsü Eğitimci Sevinç Atabay ve gönüllü öğretmenler ile 3-13 yaş arası 300'e yakın çocuk katıldı. Parktaki etkinlik alanına aileleri ile birlikte gelen çocuklar eğitici ve eğlenceli keyifli saatler geçirdi.

Yaş sıralamasına göre gruplara ayrılan çocuklara resim ve boya kalemleri dağıtıldı. İklim krizi ve sebeplerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Ortaokul öğrencilerine de robotik kodlama ile ilgili eğitimler verildi. Burada çocuklara eşlik eden HelpZone gönüllü öğretmenler, iklim değişikliğini, dünyaya olan etkilerini çocuklara anlatarak bu konuları resme ve yazıya dökmelerini istedi. Aynı zamanda Dr. Özgür Bolat tarafından anne babalara 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir? ' eğitimi verildi.

ATATÜRK ANISINA İĞDE AĞACI

Evşen öğretmenin Atatürk'ün doğa sevgisi temalı İğde Ağacı hikayesini çocuklara anlatmasının ardından, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çocuklar tarafından parka Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına İğde Ağacı dikimi gerçekleştirildi. "Burada olmamızdaki en büyük etken Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri ve Cumhuriyetidir" diyen Başkan Aras, "29 Ekime çok az kaldı. Büyük bir coşku ile Cumhuriyet Bayramımızı sizlerle hep birlikte kutlayacağız. Bugün küçükte olsa sizlerle birlikte bu coşkunun bir adımını atmış olduk. " Dedi.

İklim krizi Özellikle son dönemlerde bölgemizi de oldukça etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, "İklim krizi dünyanın kötü yönetilmesi yanında; kaynakların bilinçsizce kullanılması ile karşımıza çıkarak; gelecek nesillerimizi etkilemeye başladı. İklim krizinden önümüzdeki süreçte çok daha fazla etkilenmeye başlayacağız. Bu sebeple, tüm çabamız sizlerin iklim krizinin sonuçlarından daha az etkilenmenizi sağlamak olacaktır.

HelpZone ve Sevinç Atabay'a çocuklarımızda yaratmaya çalıştıkları farkındalık için çok teşekkür ediyorum. Sadece çocuklarımızı değil, bizleri de eğitip, bizlerde de farkındalık oluşturuyorsunuz. Ama en önemlisi çocuklarımızın geleceğine yönelik bilgileri şimdiden edinmelerini sağlıyorsunuz. " Dedi

BAŞKAN ARAS: BELEDİYEMİZ SİZLERİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Herkesin yapabilecek çok fazla şeyi olduğunu söyleyen Aras, "küçücük dahi olsa doğaya atacağımız bir çöpün engellenmesi, denize atacağımız plastik bir pet şişenin önlenmesi, orman yangınları yaşamamak adına almamız gereken tedbirler, suyun israfı ile ilgili önlemlerimiz ve bu anlamda düşüncelerimiz, hepsi geleceğimizi kurtaracak hamlelerdir. Sizlerden ricam; bu hususlara dikkatle yaklaşmanız. Belediyemiz de sizlerin geleceği için çalışıyor. Belediye hepimizin. Özellikle çocuklarımızın; belediyemiz hakkındaki görüş ve önerilerini dinlemeye ve hayata geçirmeye hazırız. Sizlerin emrinde ve sizler için çalışıyoruz. Çalışmalarımız sürmeye devam edecek bende sizlere destek olmaya devam edeceğim. Tekrar teşekkür ediyorum. " Dedi.

Bodrum Belediyesi işbirliği ile HelpZone derneği son zamanlarda iklim değişikliği sebebiyle yaşanan olaylardan sonra bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen HelpZone Derneği Başkanı Eğitimci Sevinç Atabay, "Bu farkındalığı sadece kısa bilgilerle değil verilecek eğitimlerle onların sahiplenmesini sağlayarak yaratabiliriz . Biz yetişkinler yeterince bu dünyaya bu doğaya zarar verdik. Çocuklar çok daha masumlar ve bizden çok daha fazla doğaya saygılılar. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere bu projenin hayata geçmesi bizim için çok değerli demişti, biz de bunu hayata geçirdik. Bodrum kaymakamımız ve ilçe milli eğitim müdürümüzün de destekleriyle biz bugün burada yaklaşık 300 çocukla iklim değişikliği farkındalık eğitimi yapıyoruz. Sadece onunla kalmadık. Yukarıdaki kütüphanede de çocukların anne ve babaları 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' eğitimini de Dr. Özgür Bolat'tan alıyorlar. Yani eğitimle geçen dolu dolu bir gün oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz. " Dedi.

Etkinliğe katılım sağlayan her çocuğa katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

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