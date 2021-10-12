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"İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığımız hayırlı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığımız ülkemiz, milletimiz, gelecek nesillerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığımız ülkemiz, milletimiz, gelecek nesillerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bakanlığımızın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Değişiklikle birlikte kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığımız ülkemiz, milletimiz, gelecek nesillerimiz için hayırlı olsun. Ortak evimiz dünyamız için alınan devrim niteliğindeki bu yeni karar; eğitimden kültüre ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemizin gücüne güç katacak. Çevreye saygılı iklim dostu şehircilik sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikalarımızı daha da etkinleştirerek geliştirecek, bu alanda AR-GE ve inovasyon faaliyetlerimizi arttıracak, geleceğin küresel fırsatlarını değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'UN PAYLAŞIMININ DEVAMI ŞÖYLE:

"İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulumuzun uhdesinde; tüm sektör temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimizle el ele vererek Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeşil kalkınma hamlemizi güçlendirecek ve 2053 net sıfır emisyon hedefimizi başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair sarsılmaz inancımızla; mazlumun, mağdurun ve hakkın yanında durarak, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız. Sürecin başından bu yana gösterdikleri yüksek hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Paris Anlaşması'nı oy birliğiyle onaylayan Meclis'imize ve aziz milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Haber: 'İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığımız hayırlı olsun' - Haberler
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