BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği tarafından dünyanın dört bir yanında yürütülen sahil temizleme kampanyası #ABSahilTemizlemeEtkinliği kapsamında, Bodrum Belediyesi işbirliği ile Gümbet sahilinde bir etkinlik düzenledi. İklim Değişikliği ile Mücadele Haftası kapsamında, deniz kirliliğine dikkat çekmek üzere gerçekleştirilen etkinliğe Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Projeyi gerçekleştiren Avrupa Birliği Delegasyonuna teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Avrupa Birliği delegasyonuna daha önce de Bodrum'u ziyaret etmişti. Özellikle deniz kirliliği konusunda farkındalık yaratmak için, çeşitli etkinlikler yapmıştık. Bugün yine Sayın Büyükelçimiz ve burada bulunan delegasyonla birlikte; hem çevre gönüllülerinin hem de çocuklarımızın katılımıyla Gümbet Sahilinde büyük bir farkındalık çalışması gerçekleştiriyoruz. " Dedi.

BAŞKAN ARAS: İKLİM KRİZİNİN ETKİLERİNİ HEP BERABER YAŞIYORUZ

İklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerin arasında; Akdeniz, Anadolu, Muğla ve Bodrum'un da yer aldığını ifade eden Başkan Aras, "Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz dünya üzerinde iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerin birinde yer almakta. Bodrum yarımadasında ki iklim krizinin etkilerini hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz. Zaman zaman aşırı yağış, sel ve su baskınları, aynı zamanda sıcaklıkların ani değişim göstermesi ile ortaya çıkan büyük orman yangınları, iklim krizinin bizlere yaşattığı kötü, acı doğa olaylarıdır. Aynı zamanda büyük bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyayız. İklim krizi ile beraber; yağmur rejiminin bozulması, yine içme suyu kaynaklarına ulaşımı ve yeterliliği tehlike yaratmakta. Bodrum Belediyesi olarak, iklim değişikliği konusunu bir bütün olarak ele alıyoruz.

Bu sebeple; Türkiye'den toplam 24 belediye ile birlikte iklim için kentler deklarasyonuna imza attık. Göreve geldiğimizde sürdürülebilirlik şefliği, enerji verimliliği iklim değişikliği koordinasyon şefliği kurduk. 3 Kasım 2020 tarihinde küresel iklim ve enerji sözleşmesine imza attık. " Dedi.

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İklim krizinin etkilerini azaltmak, karbon emisyon emilimini azaltmak için Avrupa Birliği nezdinde yürütülen Green Deal çalışmalarını takip ettiklerini belirten Başkan Aras, "Sürdürülebilir bir yaşam, ekonomi, tarım ve temiz enerji için tüm insanlığın yapacağı çok şey var. Gelecek nesillere karşı da çok büyük sorumluluğumuz var. Bu sebeple Avrupa Birliğinin Green Deal Eylem Yaklaşımını benimsiyoruz.

Bodrumda da Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlamak için girişimleri başlattık. Dünya'nın en çok sevdiği turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'u korumak, gelecek nesillere taşımak, çevreyi, denizi, ormanlarımızı, çocuklarımıza bırakacağımız mirası korumak için yapacak çok şeyimiz olduğuna inanıyorum. Bu çalışmaların da bu hedefe hizmet edeceğini kesinlikle biliyoruz.

Geçmişimize saygı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için; çöplerimizi denize atmamamız, denizimizi, balıklarımızı, deniz içindeki ekosistemimizi ve biyoçeşitliliği korumamız gerekmektedir. Denizlerimizi korumak için her yıl gönüllü dalgıçlarımızla deniz dibi temizliği yapıyoruz. Denize ulaşan nehir yatakları ve nehir ağızlarında kurduğumuz sistemlerle özellikle plastik çöplerin denize ulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Tabi ki en önemli husus bilinçlenmek; o çöpü dereye, sahile, yere atmamak. Bu hedef için şu anda burada bulunan sevgili büyükelçime, delegasyona ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. " Dedi.

Bodrum'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, "Burada belediye başkanını dinlemek ve iklim değişikliği konusunda elinden geleni yaptığını duymaktan dolayı çok mutluyum ve bu siz çocuklar için çok önemli bir şey. Yeşil dönüşümler hem bizim neslimiz hem de gelecek nesil için çok büyük bir mücadele. Küresel ısınmanın aşısı yok, hepimizin bu çalışmalara dahil olması gerekiyor. Hükümetler, belediyeler ama aynı zaman da bireyler de bu değişim ve dönüşümlere katılmalı çünkü dünyamızı yaşanabilir bir dünya olarak görmek istiyoruz. Bugün de sayın belediye başkanı ile Bodrum'da deniz kirliliğine dair bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu Türkiye, Avrupa, Akdeniz ve bütün düya açısından büyük bir problem. Çünkü denizlerdeki plastik miktarı hala artmakta. Bu çeşitliliğe, yaşama ve herkese bir tehdit oluşturuyor. Bugünkü amacımız da özellikle gençlerde olmak üzere genel anlamda da denizlerdeki plastik atıklara yönelik bir farkındalık yaratmak. Denizdeki plastiklerin azaltılması için çözüme kaynağından başlamamız gerekiyor, daha az plastik kullanmamız gerekiyor. " diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak amacıyla denizden çıkan atıkları sanat eserlerine dönüştüren Sanatçı Şinasi Yelkenci öğrencilere, kıyıdan toplanan malzemelerle ilgili çeşitli etkinlikler yaptırdı. Büyükelçi Meyer-Landrut ile birlikte etkinlik alanlarını ziyaret eden Başkan Aras öğrencilerle çevre ve deniz temizliği konusunda sohbet etti. Daha sonra sanatçının atık malzemelerden oluşturduğu eserlerin yer aldığı 'Palıkhane' adlı sergi ziyaret edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri