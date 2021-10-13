İKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE - Haberler
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İKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

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İKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Araştırma MerkezleriİKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNEÜniversitemize 2. ek tercih yapılabilecek, açık kontenjanı bulunan lisans bölümleri ve önlisans programları belli olmuştur.

Araştırma Merkezleri

İKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Üniversitemize 2. ek tercih yapılabilecek, açık kontenjanı bulunan lisans bölümleri ve önlisans programları belli olmuştur.

Üniversitemiz ile ilgili detaylı bilgi almak için; 09. 30-17. 00 saatleri arasında 0312 2331522-1523-1524 numaralı Aday Öğrenci Danışma Hattını arayabilir; 0531 306 6547 numaralı Whatsapp Hattından bizlere ulaşabilirsiniz.

Açık kontenjanı bulunan bölüm ve programlarımızın web sayfalarına aşağıdaki linkler aracalığıyla ulaşabilirsiniz:

TERCİHİNİZ BAŞARI OLSUN

Matematik http://math. cankaya. edu. tr/

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık http://mtb. cankaya. edu. tr/

Psikoloji http://psy. cankaya. edu. tr/

Hukuk Fakültesi http://hukuk. cankaya. edu. tr/

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık http://hir. cankaya. edu. tr/

İktisat http://iktisat. cankaya. edu. tr/

İşletme http://man. cankaya. edu. tr/

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler http://sbu. cankaya. edu. tr/

Uluslararası Ticaret ve Finansman http://intt. cankaya. edu. tr/

İç Mimarlık http://inar. cankaya. edu. tr/

Mimarlık http://arch. cankaya. edu. tr/

Şehir ve Bölge Planlama http://crp. cankaya. edu. tr/

İnşaat Mühendisliği http://ce. cankaya. edu. tr/

Makine Mühendisliği http://me. cankaya. edu. tr/

Adalet http://adalet. cankaya. edu. tr/

Bilgisayar Programcılığı http://myo. cankaya. edu. tr/bilgisayar-programciligi/

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 10. 2021 14: 09

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Haber: İKİNCİ EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNDE ÇANKAYA ÜNİVERSİTEMİZİ TERCİH ETMEK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE - Haberler
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