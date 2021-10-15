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İkinci dozda Türkiye ortalamasının üzerindeki Trakya'da aşı çalışmaları sürüyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
İkinci dozda Türkiye ortalamasının üzerindeki Trakya'da aşı çalışmaları sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor.

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 88,18, ikinci doz ortalaması yüzde 75,50 olarak kayda geçti.

Buna göre, aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 80,8 ile Kırklareli oldu. Edirne yüzde 79,2 ile sekizinci, Tekirdağ ise 77,3 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Mustafa Tan, toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya davet etti.

Ferhat Can ise ikinci doz aşısını olduğunu belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kendisini salgından korumak için aşı olduğunu anlatan Can, "Devletimiz insanını korumak için bedava aşı yapıyor, vatandaşlarımız da bu imkandan faydalansın." diye konuştu.

Şaban Başaran da ailesini düşünen herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Edirne ve Tekirdağ'da da vatandaşlar herkesi aşı olmaya çağırdı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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