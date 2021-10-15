İkinci doz aşılamada 'Mavi' kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkinci doz aşılamada "Mavi" kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 73,8 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

TUNCELİ (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 73,8 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın olan Tunceli'de, aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, AA muhabirine, kent genelinde Kovid-19 aşı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ağustos ayında vaka sayılarının arttığını, eylülden itibaren yapılan çalışmalarla vaka rakamlarında önemli bir düşüş yaşandığını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaka sayılarının düşmesinin en önemli etkisinin aşılama olduğunu düşünüyoruz. Vakalarımıza ya da hastane yatışlarımıza baktığımızda büyük çoğunluğunun ya aşısız ya da eksik doz aşı yaptıran vatandaşlarımızdan oluştuğunu gözlemledik. Yoğun bakım özelinde konuşursak, yatan hastalarımızın tamamı ya aşısız ya da eksik doz aşılı olanlardan oluşuyor. Servis yatışlarımızda ise zaman zaman aşılı vatandaşlarımızı da görüyoruz ama bunların da hastalığı hafif geçirdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz."

Özdemir, aşılama sürecinin en başından beri kentin tamamında köy, yayla ve dağlarda vatandaşların aşılamalarını gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, ciddi bir aşılama oranına kavuştukları için bunun faydalarını gözlemlediklerini aktardı.

Aşı için vatandaşların 444 50 87 numaralı telefonla veya muhtarlar aracılığıyla kendilerine ulaşabileceğini belirten Özdemir, kendilerine ulaşan kişileri aşılamak için vatandaşın ayağına hizmeti götüreceklerini ifade etti.

"Aşılamada yüzde 75'i geçmek üzereyiz"

Özdemir, Tunceli'de 140 bine yakın doz aşı yaptıklarını dile getirerek, "Şu an 2. doz aşılamada da yüzde 75'i geçmek üzereyiz. Şu an aşılama çabamızı özelikle 18 yaş altı çocuklarımız için vermekteyiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile velilerimize bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirdik. Bunun neticesinde şu an yüzde 60'ın üzerinde bir 15-19 yaş grubu aralığındaki öğrencilerimize yönelik aşılamamız var. Özellikle üniversitemizin açılmasıyla akşam saatlerinde yurttaki öğrencilerimize yönelik aşılama çalışmalarımız da devam ediyor."

Vatandaşlara da çağrı yapan Sağlık İl Müdürü Özdemir, "Eksik doz aşıları olan ya da üçüncü doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan sağlık kurumlarımıza, bizlere ulaşıp aşılamalarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Kent olarak da ikinci doz aşılamamızda maviye çok yaklaştık. Tunceli'ye mavi yakışır." dedi.

İkinci doz aşılamada Mavi kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor

İkinci doz aşılamada Mavi kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor

İkinci doz aşılamada Mavi kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor

İkinci doz aşılamada
AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
'Son aylarda bir ilk yaşadık' diyen Bilim Kurulu üyesinden ürküten sözler: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz

"Son aylarda bir ilk yaşadık" diyen Bilim Kurulu üyesinden ürküten sözler: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Zeynep Bastık Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İkinci doz aşılamada 'Mavi' kategoriye yakın Tunceli'de aşı çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:52:02. #1.11#