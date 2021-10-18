Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi - Haberler
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Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsü kazaya neden olurken, tehlikeli anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki tırın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti. Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu. Tırların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi

Son dakika! İki tır şoförünün inatlaşması kaza getirdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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