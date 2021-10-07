İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti - Haberler
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İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

Antalya'da bisikletiyle yola çıktığı sırada iki otomobilin arka arkaya çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin dayısı, sürücülerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bisikletiyle yola çıktığı sırada iki otomobilin arka arkaya çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin dayısı, sürücülerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Defnettiği yeğenini mezarı başına gelen dayı, adalete sığındığını belirterek, "Daha 14 yaşında hayatı alındı. Aynı gün içerisinde sürücüler serbest kaldı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Kaza, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde 17.25 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı.

Cesur İstimihan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bisikletiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek isteyen İstimihan'ın bir anda yola çıktığı ve bu sırada bir aracın çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yine aynı yönde seyreden başka bir aracın önüne düştüğü ve ardından ikinci bir kaza daha geçirerek metrelerce savrulduğu görüldü.

"Daha 14 yaşında hayatı alındı"

Yakınları tarafından morgdan alınan Cesur'un cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Cenaze sonrası kazaya karışan araç sürücülerin serbest kaldığını söyleyen dayı Vecdi İstimihan, yeğenini mezarı başında adalet istedi. İstimihan, "Buradan bütün anne ve babalara sesleniyorum, trafik kazasında iki araba çarpması sonucu yeğenim hayatını kaybetti. Daha 14 yaşında. Bütün anne ve babalardan destek istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Aynı gün içerisinde bu kişiler serbest kalıyor. Bu nasıl bir adalet. Daha 14 yaşında hayatı alındı" dedi. - ANTALYA

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

İki otomobilin altında kalan yeğenini defnetti, mezarı başında isyan etti

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