İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan iki otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü gözaltına alındı.İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramada, iki otomobilin içi ve bagaj kısmına balık istifi doldurulan Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 2 sürücü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 sürücünün jandarmadaki sorguları sürüyor.

İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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Haber: İKİ OTOMOBİLE BALIK İSTİFİ DOLDURULAN 29 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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