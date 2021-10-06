İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi - Haberler
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İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? İzmir'de yaşayan Nurdan ve Elif kardeşler, iş nedeniyle 10 yıl önce İstanbul'a taşındı.

İSTANBUL (DHA) - ? İzmir'de yaşayan Nurdan ve Elif kardeşler, iş nedeniyle 10 yıl önce İstanbul'a taşındı. İstanbul'da şehir hayatından sıkılan kız kardeşler, doğayla iç içe olmak için karavan tasarlamaya başladı. Çizimden yapımına kadar her şeyiyle ilgilenen kardeşler, 'Sisters Van Life Bumblebee' adını verdikleri ilk göz ağrılarıyla yangın söndürme çalışmalarına da katıldı. Karavanlarını satmayı düşünmediklerini belirten Nurdan Sözkesen, 'Karavanda birçok anımız var, Türkiye'yi gezdik, satın alsaydık ruhu olmazdı' dedi.

Sağlık çalışanı 33 yaşındaki Nurdan Sözkesen ile iç mimar 28 yaşındaki Elif Sözkesen, şehir hayatından sıkılıp hayalini kurdukları karavanı 4 ayda tamamladı. İnternetten karavan videoları izleyerek tasarladıkları ve 'Sisters Van Life' adını verdikleri karavanla CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 3'üncü Camp & Caravan İstanbul Fuarı'na katılan kız kardeşler, hikayelerini de anlattı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DA KATILDIK

Yaz aylarında Ege'de çıkan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangın çalışmalarına karavanla katılıp destek verdiklerini de anlatan Nurdan Sözkesen, karavanda yangının izleri olduğunu belirtti. Karavanlarını satmayı düşünmediklerini belirten Sözkesen, 'O bizim ilk göz ağrımız. Bizden, ailemizden biri oldu. Normal karavan satın alsaydık onunla sadece ailemizi gezdirip içinde partiler yapıp hevesimizi alabilirdik. Çünkü ruhu olmazdı. Ama kendi yaptığımız karavanda birçok anımız var. Onunla Güney'e yangın söndürmeye gittik. Yangından kalan hasarlar var. ya da arkadaşlarımız evlendi. Düğünlerine gittik. Balayı için bizim karavanımızda kaldılar' dedi.

DOĞAYA HASSAS ÜRÜNLERİ TERCİH ETTİK

Karavanın yapım sürecinden bahseden Elif Sözkesen ise karavan yapımı için büyük zaman ve emek harcadıklarını belirtti. Böyle bir şeyin kısa vakit ayrılarak yapılamayacağını ifade eden Sözkesen, 'İlgilenildiğinde karavan kısa sürede bitebilir. Malzeme olarak tüm ürünleri doğal ve doğaya hassas seçmeye özen gösterdik. Ustalardan da yardım aldık' diye konuştu.

YENİ PROJELERİMİZ VAR

Yeni karavanlar tasarlama projeleri olduğunu belirten Nurdan Sözkesen, 'İlk göz ağrımız her zaman bizimle devam edecek' ifadelerini kullandı. Elif Sözkesen de 'Hayal kurup yaptığımız karavan ile düşüncelere değer kattığımızı düşünüyorum. Umarım bizim bu yaptığımız başkalarına da vesile olur, cesaret verir' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi

İSTANBUL-İki kız kardeş yaptıkları karavanla Türkiye'yi gezdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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