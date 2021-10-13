İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında silahlı kavga çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Çorum'da aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında silahlı Kavga çıktı. Silahlı kavgada kardeşlerden birisi hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden de husumet olduğu iddia edilen Gökhan Ç. ve Zekeriya Ç. isimli kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki kardeş de yanlarında taşıdıkları silahlarla birbirlerine defalarca ateş etti. Silahlardan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Gökhan Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zekeriya Ç. ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve tüfeğe ait çok sayıda kovan bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İki kardeş arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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